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    О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана

    25 Сентября 2021, 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ночью 26 сентября на севере Алматинской области сохраняются заморозки 2 °С.

    Ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный утром и днем на большей части области - 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге области - 15 м/с.

    В Атырауской области - ветер северо-западный с переходом на западный, днем на западе 15-20 м/с.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области - ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанайской области - ветер восточный, юго-восточный ночью, на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 м/с. г.

    В центре Кызылординской области днем ожидается гроза, пыльная буря. Сохраняется ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

    В городе Нур-Султане ночью и утром - туман. Днем ветер восточный порывы 15-18 м/с.

    В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.

    В северных районах Туркестанской области ожидается пыльная буря, ветер юго-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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