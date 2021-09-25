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О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Сентября 2021, 22:14
О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», ночью 26 сентября на севере Алматинской области сохраняются заморозки 2 °С.

Ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный утром и днем на большей части области - 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге области - 15 м/с.

В Атырауской области - ветер северо-западный с переходом на западный, днем на западе 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области - ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области - ветер восточный, юго-восточный ночью, на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 м/с. г.

В центре Кызылординской области днем ожидается гроза, пыльная буря. Сохраняется ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане ночью и утром - туман. Днем ветер восточный порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.

В северных районах Туркестанской области ожидается пыльная буря, ветер юго-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Астана   Акмолинская область   Алматинская область   Актюбинская область   Атырауская область   Западно-Казахстанская область   Карагандинская область   Костанайская область   Кызылординская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Казгидромет   Мангистауская область   Погода  
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