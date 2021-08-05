О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

6 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, западный, днем местами 15-0 м/с. На юге области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами - гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью 6 августа в Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Урджарском, Бескарагайском, Жарминском районах - чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

6, 7 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность

В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами - сильная жара до 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара до 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6-8 августа в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем - сильная жара до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сохраниться сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Шымкенте - ветер северо-восточный, порывы15-20 м/с.

6-7 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. 7 августа - местами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром 6-7 августа местами ожидается туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный днем 6, 7 августа - местами 15-20 м/с, днем 7 августа - порывы 25 м/с.



