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    О шторме предупредили жителей 10 регионов Казахстана

    5 Марта 2022, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    6 марта в Акмолинской области ожидается туман.

    На востоке, севере и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере, юго-востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, ночью на юго-западе области 25 м/с.

    На востоке и в центре Атырауской области ожидаются метель, на севере гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, ночью на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. г.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области - туман, гололед.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области области - туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

    На востоке и в центре Костанайской области - туман.

    На севере Кызылординской области ожидается гололед. Сохраняется ветер юго-западный на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

    На западе, севере Мангистауской области - гололед. В центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный 15-20 м/с на западе, севере области порывы 23-28 м/с.

    В городе Нур-Султане временами ожидается гололед.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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