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    О шторме предупредили жителей 10 регионов Казахстана

    1 Марта 2022, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 2 марта в Акмолинской области временами ожидается туман

    На северо-западе Актюбинской области ожидается туман.

    На севере, западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

    Ночью 2 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 2, 3 марта на севере области, в горных районах - гололед, ночью и утром - туман. 2-4 марта - ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед

    На юге, в центре Карагандинской области - туман.

    На юге, севере Костанайской области ожидается туман.

    В центре и на юге Кызылординской области - туман.

    В городе Нур-Султане ночью и утром 2 марта ожидается туман.

    Ночью и утром в горных районах Туркестанской области - туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Погода
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