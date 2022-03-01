О шторме предупредили жителей 10 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 2 марта в Акмолинской области временами ожидается туман

На северо-западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью 2 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 2, 3 марта на севере области, в горных районах - гололед, ночью и утром - туман. 2-4 марта - ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед

На юге, в центре Карагандинской области - туман.

На юге, севере Костанайской области ожидается туман.

В центре и на юге Кызылординской области - туман.

В городе Нур-Султане ночью и утром 2 марта ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области - туман.