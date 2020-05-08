О шестидесяти сожженных танках, о ранении и о Победе помнит ветеран войны Жакан Сейсебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в Казахстане отмечается особая дата – 75-летняя годовщина Великой Победы. В этот день мы с огромным уважением, любовью и трепетом чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, которые отважно воевали за наше светлое будущее. В преддверии Дня Победы своим воспоминанием о суровых военных годах поделился ветеран Великой Отечественной войны Жакан Сейсебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жакан ата в этом году исполнилось 95 лет. Он родился 10 марта 1925 года в селе Сатман Кербулакского района Алматинской области. В 1942 году в 17 лет, в столь юном возрасте, вступил в ряды Советской армии. Через год, в 1943 году, он пошел на войну, участвовал в боях за освобождение Беларуси, был наводчиком секретного отдела.

«В 1942 году нас взяли в армию. Мы отправились в Подмосковную станцию. Четыре месяца нас учили владеть военной техникой, были разные артиллерийские приборы. А в 1943 году первого января попал на белорусский фронт. Мы применяли советскую машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Я служил в этом фронте, а в 1943 году 12 марта ночью меня ранили в правый затылок и голову. После этого отвезли в госпиталь в Москву», - рассказывает ветеран войны.





Несмотря на свой возраст, он помнит все моменты с точностью до деталей и рассказывает так, словно, все это произошло совсем недавно.

«Вспоминается, как однажды командир дал нам команду: «Готовьтесь. Через нас пройдут 60 вражеских танков. Подготовьте четыре орудия, осколочные гранаты. Не подпускайте близко». Когда расстояние между нами было пять километров, командир дал всем команду бить эти танки «Катюшой». Танки горели, отступил назад только один танк, он прошел через пехоту, траншею. Но там поджидал наш нейтральный солдат и бросил на него гранату. Так, мы уничтожили все вражеские танки. 60 танков уничтожили в 12 часов дня», - вспоминает ветеран войны.

После окончания войны он сражался в японской войне. В октябре 1947 года его перебросили во Владивосток. Он получил три ранения, является инвалидом второй группы. С особым трепетом рассказывает, как встретил Победу.

«Победу я встретил в Кенигсберге (Восточная Пруссия). В восемь часов утра нам дали команду строиться, сообщили, что война закончилась. А потом в 1948 году нас демобилизовали домой. Пацан пошел на войну в 17 лет, а в 23 года вернулся на Родину. Когда услышали о Победе, конечно, мы радовались, обнимались, плакали. На протяжении многих лет я испытывал ужасы войны: холод, жара, снег, лед, зной, буря. Когда не было воды, приходилось пить грязную воду», - вспоминает Жакан ата.





В завершение беседы ветеран Великой Отечественной войны Жакан Сейсебаев поздравил всех казахстанцев с Днем Великой Победы.

«Хочу пожелать, чтобы больше такой войны не было. Всем желаю светлого неба, мира, дружбы. Пусть наши внуки, правнуки живут спокойно и хорошо», - заключил Жакан Сейсебаев.



