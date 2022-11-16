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      Экономика

    О росте показателей во всех отраслях экономики заявил аким СКО

    16 Ноября 2022, 07:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов написал на своей странице в социальной сети об итогах социально-экономического развития региона за девять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К. Аксакалов заявил, что «по всем отраслям экономики достигнут положительный рост».

    «По области экономически активное население составляет 296 тысяч человек. За 9 месяцев в регионе трудоустроены 22,8 тысячи человек, из них 21,1 тысячи имеют пенсионные отчисления. По данным ЕНПФ, увеличилось количество взносов. За 9 месяцев прошлого года зафиксировано 230 тысяч взносов, за тот же период 2022-го года - 244 тысячи. По официальным данным, на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы на 29,5 млрд тенге. В прошлом году было 23,5 млрд тенге. За год рост составил 25,7%», - написал аким области.

    Несколькими днями ранее в департаменте Бюро национальной статистики сообщали, что в регионе смертность превышает рождаемость.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика
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