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    О росте интернет-мошенничеств предупредили жителей СКО

    19 Декабря 2020, 22:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник управления полиции города Петропавловска Жандос Мухатов обратился к жителям с просьбой проявлять бдительность при осуществлении финансовых операций из-за роста интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, факты интернет-мошенничества стражи порядка регистрируют практически каждый день.

    Наиболее распространён обман, связанный с требованием предоплаты за интернет-покупки.

    Несколько дней назад 21-летний горожанин по объявлению на сайте «Kolesa.kz» перечислил 132 тысячи тенге за коробку передач. «Продавец» представился жителем Караганды и даже выслал фото удостоверения личности, чтобы убедить жертву в том, что он реальный человек. Получив деньги, он тут же оборвал связь. Оперативники установили, что настоящий карагандинец, удостоверение которого было использовано, не имеет отношения к обману. Однажды он доверил фото своих документов некоей организации. Данные оказались в руках мошенников и с тех пор неоднократно использовались для обмана доверчивых покупателей.

    Иногда преступники представляются по телефону службой безопасности банка и сообщают, что на банковских картах клиентов происходят сомнительные операции. Они просят продиктовать номер карты, трёхзначный СVV-код с её обратной стороны и код, поступивший в SMS-сообщении. Впоследствии через интернет-банкинг с помощью полученных данных мошенники похищают средства, находящиеся на счетах жертв.

    «Рост интернет-мошенничеств в Петропавловске составил 68,5%. С начала года зарегистрировано 337 фактов, из них окончено производством 53. Большая часть остаётся нераскрытой из-за сложности установления подозреваемых. Большинство интернет-преступлений носят трансграничный характер: жертва находится в одном регионе, мошенник - в другом, иногда - в другой стране. С января сотрудники отдела криминальной полиции выезжали в 12 служебных командировок, в ходе которых выявили 34 подозреваемых», - рассказал Ж. Мухатов.

    Глава петропавловской полиции призвал людей быть бдительными и оберегать свои конфиденциальные данные.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Силовые структуры Общество
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