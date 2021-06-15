Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    О росте активов Нацфонда заявили в Минфине

    15 Июня 2021, 11:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии Национального фонда страны рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важным компонентом бюджетного процесса является Национальный фонд. Его активы на 1 июня текущего года составили 27,6 трлн тенге, в том числе валютный портфель - 58,5 млрд долларов. Необходимо отметить, что по итогам 2020 года Нацфонд вырос на 744 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече.

    Он заверил, что министерством на системной основе ведется работа, направленная на усиление его сберегательной функции.

    «В частности, внесены поправки в Бюджетный кодекс по поэтапному сокращению размера гарантированного трансферта из Нацфонда и применению контрцикличного бюджетного правила», - отметил министр.

    «Данные меры способствуют накоплению активов Нацфонда и постепенному снижению ненефтяного дефицита», - заключил Е. Жамаубаев.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные направления работы ведомства в 2021 году.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви