О роли Пяти институциональных реформ Елбасы в модернизации политической системы рассказал Рахим Ошакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев рассказал о роли Пяти институциональных реформ Елбасы в модернизации политической системы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане за последние пять лет произошли тектонические изменения в отношении восприятия того, какая стратегия противодействия коррупции была бы более эффективна. Я полагаю, что это началось в 2015 году с началом Пяти институциональных реформ Елбасы, которые были очень позитивно восприняты как внутри страны, так и во внешнем контуре среди экспертов», - сказал Рахим Ошакбаев, выступая на сессии по вопросам борьбы с коррупцией IX Гражданского форума.

По его словам, эти пять реформ говорили о построении инклюзивных институтов, опираясь на такие важные понятия, как верховенство закона, транспарентность и подотчетность госаппарата, формирование общей гражданской идентичности на принципе гражданства.

«Также на таких понятиях, как инклюзивный экономический рост. И в рамках вот этой идеологической платформы, по сути, был задан очень понятный четкий тренд, который сейчас реализовывается, это тренд на открытость, транспарентность и подотчетность госорганов. Безусловно, разные госорганы, разные чиновники с разной скоростью его восприняли, но, тем не менее, совершенно очевидна степень так называемой респонсивности госорганов, респонсивности власти, в какой степени они реагируют на запросы населения, в том числе через публикации в соцсетях. Мы видим, что эти Пять институциональных реформ, по сути, дали очень большой толчок для Казахстана в модернизации как нашего общего социального контракта, так и в модернизации нашей политической системы», - подчеркнул Рахим Ошакбаев.

Напомним, что с 23 по 26 ноября в рамках IX Гражданского форума планируется проведение 12 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций. Также ранее сообщалось, какой будет программа первого дня IX Гражданского форума. Работу форума открыла министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.



