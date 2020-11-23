О роли НПО в сдерживании ВИЧ-инфекции рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О роли НПО в сдерживании ВИЧ-инфекции, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на сессии IX Гражданского форума Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«НПО оказывают существенное влияние на сдерживание ВИЧ-инфекции, профилактики туберкулеза путем организации и проведения профилактических мероприятий в ключевых группах населения, наиболее подверженных риску инфицирования», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что организации гражданского общества принимают активное участие в деятельности Формулярной комиссии. На заседаниях комиссии рассмотрены 16 НПА, регулирующие вопросы списка закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, формирования и установления предельных цен, утверждения Казахстанского национального лекарственного формуляра.

Представители НПО введены в состав конкурсных комиссий ТОО «СК - Фармация» по заключению договоров с отечественными товаропроизводителями и закупу услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств и медицинских изделий.

«Прозрачность и эффективность принятия управленческих решений, повышение конкурентоспособности и рентабельности подведомственных министерству организаций, а это медицинские вузы, научно-исследовательские институты, республиканские клиники, достигаются через введение НПО в Наблюдательные советы и Советы директоров. На сегодня члены гражданского общества входят в состав 61% подведомственных министерству организаций», - заключил глава Минздрава.



