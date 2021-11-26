О роли НПО в развитии гражданского общества в Казахстане рассказал Даурен Абаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев рассказал о роли неправительственных организаций в развитии гражданского общества в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе юбилейного гражданского форума заявил, что в этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости - это символический рубеж и хороший повод осмыслить пройденный путь и наметить новые цели развития.

«В этом ключе нельзя не отметить ту колоссальную роль, которую гражданское общество сыграло в становлении и развитии нашей государственности. Практически каждое знаковое событие на этом судьбоносном историческом отрезке сопровождалось конструктивным участием неправительственного сектора. Это от закрытия Семипалатинского ядерного полигона до принятия нашей Конституции. Осознавая значимость гражданского участия в 96 году, государство приняло закон «Об общественных объединениях» и тем самым была обеспечена полноценная профилизация деятельности гражданских институтов. В их деятельность были вовлечены самые разные слои населения», - сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что за эти годы численность неправительственных организаций выросла в 14 раз и сегодня составляет более 22 тысяч.

«Совокупность за этот период государственного финансирования и гражданских инициатив превысила 140 млрд тенге. Внедрены такие механизмы, как государственный социальный заказ, гранты и премии для НПО. Особую роль в развитие третьего сектора сыграло учреждение гражданского форума Казахстана, который стало надежным проводником идеи общественного согласия, диалога и социального партнерства. Вместе с тем, время не стоит на месте, скорость глобальных изменений порождает новые вызовы, которые требуют адекватного и своевременного реагирования.

Первое. Модернизация общественно-политической сферы. За последние два года в рамках нескольких пакетов реформ Главы государства был принят целый ряд политических инноваций. Был снижен порог для регистрации политических партий, в партийных списках учреждена 30% квота для женщин и молодежи, законодательно закреплено понятие парламентская позиция, в избирательных бюллетенях введена графа «против всех».

В этом году мы провели прямые выборы акимов сел и сельских округов. Вся эта работа по реформе продолжается. Новый пакет законодательных реформ уже предложен. После проводимых реформ очень важно переносить фокус гражданской активности на уровни местных сообществ, в селах и городах. Люди должны понимать механику формирования местных бюджетов, требовать их исполнения от избираемых регионов, контролировать ход выполнения программ развития. Президент регулярно отмечает, что участие в управлении страны - это конституционное право наших граждан. Но для эффективного воздействия населения на решения властей, конечно же, нужны организованные усилия компетенции и еще большая включенность в ритм общественно-политических процессов. Это все есть у неправительственного сектора. В этом ключе совместно с профильным государственным органом очень важно найти новые форматы работы в русле содействии участия граждан в управлении.

Второе. Мотивированные социальные ответственности. Все мы стали свидетелями, как пандемия глобально изменила многие процессы, все государства без исключения понесли достаточно серьезные потери не только людские, но и экономические. Однако именно этот сложный период способствовал развитию, росту общенациональной гражданской активности нашей страны. Яркий тому пример - развитие волонтерских проектов и благотворительности. Государство нацелено дальше развивать эту позитивную тенденцию. Так, по поручению Главы государства разработан законопроект о волонтерской деятельности и благотворительности, который находится на рассмотрении в Парламенте. Также разработана дорожная карта развития волонтерства, стандарт поддержки, программа подготовки волонтеров. Очень важно, чтобы в фокусе неправительственных организаций оставались вопросы семейно-бытового насилия, реабилитация людей с различными формами зависимости, соблюдение прав несовершеннолетних, борьба с различными проявлениями буллинга и дискриминации, работа по обеспечению достойной старости.

Третье. Укрепление гражданской активности. Колоссальная работа за эти годы позволила расширить географию и отраслевую представленность проектного сотрудничества в государстве и общества. Сегодня более 2,5 тысячи НПО пользуется механизмом государственной поддержки. Вместе с тем, нередко гранты и государственный социальный заказ становятся единовременным средством заработка. Несмотря на растущие объемы финансирования, не всегда удается получить желаемый и социальный эффект. В этой связи, уже сейчас Министерство информации и общественного развития проводит работу по пересмотру отдельных механизмов финансирования НПО. Прежде всего, необходимы переориентация количественных показателей и конкретные результаты. Также важно обновить тематику и направление работ…

Кроме того, важно принять во внимание острую потребность всех качественных кадров. Необходимо усилить подготовку менеджеров местного сообщества, техники городской модерации.

Четвертое. Качество жизни. Сегодня Казахстан, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает 88-е место по продолжительности жизни… Растет число болезней образа жизни, они серьезно снижают качество жизни, бьют по трудоспособности наших граждан. Поэтому мы считаем, что нужно отдельно сфокусироваться на поддержке НПО, которые работают в сфере здорового образа жизни. Речь идет не только о физкультуре и спорте, но и об экологии, правильном питании, половом воспитании и просвещении, поддержке психического здоровья граждан. Примером такой работы могут служить создаваемые в регионах центры активного долголетия. В конечном счете мы должны добиться улучшения качества жизни граждан и вхождения в глобальный клуб 80+», - отметил Даурен Абаев.

По его словам, Казахстан переживает судьбоносный этап своей истории.

«От того, насколько эффективно мы справимся с текущими вызовами, зависит по какой траектории пойдет развитие нашей страны. Наша цель - это траектория прогрессивного, динамично развивающегося и справедливого общества», - заключил спикер.

Отметим, в Алматы проходит пленарное заседание X Гражданского форума.

https://www.kazinform.kz/ru/plenarnoe-zasedanie-x-grazhdanskogo-foruma-startovalo-v-almaty_a3867264



