О роли Казахстана в ООН высказался Мухтар Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выступил на брифинге в МИД РК с участием представителей ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудничество с ООН остаётся приоритетом нашей внешней политики. В течение 27 лет многостороннего сотрудничества Казахстан и ООН построили крепкое партнерство. Наша страна присоединилась к более 100 договорам и конвенциям ООН и разместила 19 программ и учреждений ООН. Высокий уровень сотрудничества отражен в 12 визитах наших Президентов в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, включая недавний видит Президента Касым-Жомарта Токаева для участия в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и 4 визита генсека ООН в Казахстан», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Он напомнил, что о ключевых инициативах Казахстана, вдохновленных искренней верой в мощь коллективного принятия решений и диалога на основе устава ООН, не раз говорилось с трибуны организации.

«Во время первого выступления на Генеральной Ассамблее ООН наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев инициировал Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии . С тех пор СВМДА доказало свою целесообразность и жизнеспособность как платформа для коллективных подходов к решению проблем в безопасности. Во время нашего председательства в СВМДА в 2020 году мы сделаем все возможное, чтобы трансформировать СВМДА, превратить в полноправную региональную организацию в области безопасности и развития. Роль Казахстана в качестве моста, как географического, так и политического, между Европой и Азией, севером и югом определена не только нашей вовлеченностью в глобальные региональные процессы, но и желанием и возможностью выступать посредником и укреплять доверие», - подчеркнул министр.

Как отметил спикер, заседание в Алматы по Иранской ядерной программе и Астанинские переговоры по Сирии доказывают, что наши посреднические усилия получают широкое признание.

«Наша роль в качестве решительного приверженца многостороннего подхода проявлена в трёх направлениях работы ООН: мир и безопасность, развитие и права человека», - заключил глава внешнеполитического ведомства.

Фото: mfa.gov.kz