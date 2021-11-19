О роли Елбасы в институализации Тюркского мира говорили молодые учёные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международной тюркской академией совместно с Министерством информации и общественного развития РК проведена научно-практическая онлайн-конференция молодых ученых тюркоязычных стран «Елбасы – архитектор тюркской интеграции». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

В рамках конференции организована секционная работа по направлениям «Наука и образование», «Экономика и транзит» и «Тюркология».

В открытии конференции принял участие вице-министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Он отметил актуальность мероприятия для всестороннего налаживания связей молодых ученых и подчеркнул особую роль Елбасы Н.А.Назарбаева в создании межгосударственных институтов в тюркском мире, которые сегодня эффективно функционируют.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали рассказал о проводимой работе для развития научной интеграции. Он также напомнил, что сама идея создания Тюркской академии принадлежит Н.А.Назарбаеву, проект успешно работает с 2009 года.

Участниками сегодняшней международной конференции стали ученые из Казахстана, Азербайджана, Турции, Российской Федерации, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Венгрии.

В ходе конференции с докладами о роли Елбасы Н.А. Назарбаева в интеграционных процессах тюркского мира выступили представители таких вузов и научно-практических центров, как МКТУ имени Х.А.Яссауи, Университет имени А.Эврана Турецкой Республики, Фонд Нурсултана Назарбаева, Институт мировой экономики и политики, Бакинский государственный университет, Академия наук Республики Узбекистан, Институт международных отношений Казанского федерального университета и другие.



