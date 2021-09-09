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    О роли цифровизации в вопросах противодействия коррупции рассказал Адил Кожихов

    9 Сентября 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова роль цифровизации в вопросах противодействия коррупции, рассказал председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно Глава государства, в частности, в последних посланиях обращал внимание на необходимость внедрения цифровых решений в государственных органах. Роль цифровизации в современных условиях в процессе борьбы с коррупцией не просто важна. Я считаю, что цифровизация является одним из способов современной борьбы с коррупцией. Сегодня она обеспечивает не только доступность услуг для граждан, она обеспечивает в первую очередь прозрачность всех процедур, исключая прямой контакт гражданина с сотрудниками, которые принимают решения или оказывают услуги», - сказал во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы AntikorLive Адил Кожихов.

    Он отметил, что одним из главных направлений деятельности МЦРИАП является цифровизация всех процессов госуправления, также взаимодействие государства с гражданами.

    «Бумажная волокита зачастую толкает людей искать какие-то легкие пути сокращать возможные преграды и так далее. Поэтому министерством активно внедряются композитные услуги. Это когда сокращается само количество предоставляемых документов, справок. Как говорил Глава государства: «бегать должны не люди, бегать должны документы» - то есть, документы должны предоставляться за счет интеграции информационных баз, не заставляя человека бегать по различным инстанциям, собирать справки, документы и так далее», - считает А. Кожихов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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