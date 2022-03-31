О результатах расследования в отношении водителя автобуса сообщили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В компании City Transportation Systems (CTS) сообщили о результатах расследования в отношении водителя общественного транспорта по жалобе столичных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С водителя Абдрахманова А.Б. взята объяснительная, проведен дополнительный инструктаж. При повторном случае будут приняты меры дисциплинарного характера. Водителю сделано замечание. Приносим наши извинения за неудобство», - отметили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось , что по жалобе столичных жителей будет проведено служебное расследование в отношении водителя общественного транспорта. Столичные жители пожаловались на поведение водителя общественного транспорта в группе «Астана - Что? Где? Когда?» на Facebook.

«Добрый день!)) Все со светлым праздником Наурыз)))! Праздничное утро началось совсем не по праздничному, данный водитель стоял на конечной остановке минут 15 ( ну ок, ждёт своего времени, все знаем, что ходят по времени). Когда наконец поехали, навстречу ехал ещё один маршрут 36, и тут они решили встать, перекрыв дорогу для машин (в Ильинке дороги предназначены только для двух машин). Но, когда начали ему делать замечания, водитель решил перейти на грубость, в грубой форме сказав, что кому не нравится, можете выходить и ехать на такси. Но на минуточку, мы оплатили проезд, вы выполняете услугу, за которую получили оплату. Вот, если не нравится работа, и ты не знаешь, как нужно разговаривать с людьми, зачем тогда работать. В итоге решили звонить в 109 оставить жалобу, но там нас шокировали не меньше, просто сказав: вашу жалобу не будут рассматривать. Попросили назвать фамилию оператора либо его номер, который они обычно говорят в начале разговора, последовало: «ничего говорить не собираюсь» и просто положили трубку», - написали пользователи соцсети.