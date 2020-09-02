О резком похолодании предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отдельных регионах Казахстана в ближайшие сутки ожидается резкое понижение температуры, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Нур-Султане утром и днем 3 сентября ожидается гроза. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 16-18 тепла

3 сентября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла. Местами дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 25-28 м/с.

4 сентября в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Павлодарской областях местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго- западный с переходом на северо-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла.

Вероятность штормового предупреждения 85-90%.