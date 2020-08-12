О решении проблем трудоустройства выпускников рассказал Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О мерах по трудоустройству безработной молодежи рассказал Бакытжан Сагинтаев во время выступления в прямом эфире, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

Как отметил аким, основной причиной безработицы среди молодежи является несоответствие образовательного заказа потребностям рынка.

В этой связи0 в прошлом году была проанализирована ситуация в сфере среднего специального образования, дающего рабочие специальности выпускникам 9-11-х классов.

Всего в городе функционируют 80 колледжей, в этом году выпуск составил около 16 тысяч человек, из них трудоустроены и заняты 15 744 человек, или 98,4%. В новом учебном году город разместили госзаказ на обучение в колледжах на 11 219 мест.

«При этом был пересмотрен список специальностей с учетом программ развития города, в том числе «Стратегии развития Алматы до 2050 года». В результате в наборе этого года особое внимание уделено IT-сфере, сервисной экономике и строительной отрасли», - рассказал аким города.

Структура государственного образовательного заказа в разрезе отраслей экономики: IT-сфера, связь, телекоммуникация – 2308 (20,6%); сервис, экономика – 2289 (20,4%); транспорт – 1800 (16%); энергетика, машиностроение – 1180 (10,5%); строительство – 1021 (9,1%); пищевая промышленность – 850 (7,6%); образование – 775 (6,5%); медицина – 391 (3,5%); цифровая полиграфия – 350(3,1%); туризм – 200 (1,8%); сельское хозяйство (ветеринария, ландшафтный дизайн) – 100 (0,9%).

«Для популяризации рабочих профессий и активного вовлечения молодежи категории NEET в экономическую жизнь города в прошлом году запустили «Мобильные приемные комиссии» в местах большого скопления людей. Они были установлены на территории 5 рынков, железнодорожных вокзалов, 4 мечетей. По результатам их работы в прошлом году были проконсультированы около 6 тысяч молодых жителей города. В колледжи поступили 500 человек из категории NEET. В этом году работа МПК временно была приостановлена в связи с пандемией коронавируса», - сообщил аким.

Кроме того, проводится работа по внедрению дуального обучения. В этом году с 308 предприятиями подписано 3500 трехсторонних договоров в рамках дуального обучения.

На сегодня весь образовательный процесс колледжей города поэтапно перестраивается на эту систему, основной целью которой является практически направленное обучение, с учетом требований работодателей с дальнейшим трудоустройством выпускников. Это также в будущем положительно скажется на возможности трудоустройства выпускников ссузов.

Что касается выпускников вузов, на сегодня для молодых специалистов без опыта работы предлагается оплачиваемая молодежная практика по программе «Еңбек».

На молодежную практику направляются безработные в возрасте не старше 29 лет в течение трех лет после завершения обучения. Продолжительность молодежной практики – 6 месяцев. Оплата труда составляет 69 450 тенге (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг), осуществляется Центром занятости ежемесячно. Напомним, во время карантина трудоустроились свыше 16 тысяч алматинцев.