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    О рекордном снижении уровня воды в Каспии заявили иранские ученые

    19 Мая 2020, 11:55

    САРИ. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Глава Национального центра изучения и исследования Каспийского моря в Сари Масуме Бани Хашеми сказала, что уровень воды в Каспийском море в прошлом году (2019) снизился примерно на 13 см, по сравнению с 2018 годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 года показывает, что уровень воды в Каспийском море упал до самого низкого уровня за последние 30 лет в 2019 году, следуя тенденции снижения с 1995 года», - отметила она.

    «Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 см по сравнению с 2018 годом, составив 27,18 метра», - указала она.

    Глава Национального центра исследований Каспийского моря сказала, что «основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волга в качестве источника обеспечения около 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море».

    Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря является еще одной причиной снижения уровня воды в этом море. «В 2019 году по сравнению с 2018 годом средняя температура Каспийского моря составляла около двух десятых градуса и по сравнению с долгосрочным средним значением в один градус стала теплее», - пояснила она.

    По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Иран
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