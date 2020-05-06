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    О рекордном бое Головкина рассказал Леффлер

    6 Мая 2020, 09:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Том Леффлер вспомнил бой с Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО), сообщает Sports.kz.

    «Два года назад, в 2018 году, Геннадий Головкин дрался на „Синко де майо« с Ванесом Мартиросяном. Геннадий побил рекорд по доходам от продажи билетов и показал самый высокий рейтинг на телеканале HBO за два года. Вот некоторые фотографии одного из самых сложных промоушнов, которые мы когда-либо делали. Бой был на очень коротком уведомлении после того, как его первоначальный соперник был дисквалифицирован», — пишет Леффлер в Instagram.

    Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде. Напомним, изначально Геннадий должен был провести 5 мая второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 35 КО), однако тот провалил допинг-тесты и был отстранен на шесть месяцев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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