О рекламе наркотиков акмолинским наркополицейским будут сообщать представители КСК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь акмолинские наркополицейские будут присутствовать в группе кооперативов собственников квартир в «Whats App», чтобы незамедлительно реагировать на сообщения о фактах распространения реклам наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в Кокшетау на платформе акмолинского филиала Народной партии Казахстана состоялась встреча с представителями ЖКХ и КСК. Собравшиеся поднимали спорные вопросы реорганизации КСК, перехода на ОСИ, точечные проблемы благоустройства областного центра, а также вопросы взаимодействия по уничтожению объявлений со ссылками на наркосайты.

До участников встречи старшим оперуполномоченным департамента полиции Акмолинской области майором полиции Разией Курсановой была доведена информация о проблеме распространения наркотиков синтетического происхождения, об ухищрениях наркодиллеров при использовании завуалированных реклам для их распространения на обслуживаемых КСК участках. Как правило, такие объявления появляются на досках объявлений, фасадах домов, лавочках, подъездах и других строениях. Также спикер рассказала о принимаемых мерах по уничтожению этого вида реклам.





«Для своевременного реагирования на все факты распространения наркотиков необходимо, чтобы полиция и население объединились. В данной проблеме не должно быть никакой отстраненности, мы живем в одном городе, где растут наши дети, и мы вместе должны приложить усилия и искоренить эту беду» - отметила Р. Курсанова.

После выступления наркополицейского представители КСК единогласно решили добавить сотрудника полиции в общую группу Whats App, где они смогут незамедлительно направлять подозрительную информацию по наркоправонарушениям и своевременно получать необходимую помощь и разъяснения от квалифицированных специалистов.



