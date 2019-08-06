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    О реформировании аграрной науки рассказал глава Минсельхоза

    6 Августа 2019, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал, как ведется реформирование аграрной науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дляулучшения качества научных исследований проведена реконструкция структурыНационального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ). Этот национальныйуправляющий холдинг создан во исполнениепоручения Елбасы по созданию в аграрном секторе научных институтов на примереНазарбаев университета. На сегодняшний день в результате проведенных реформ из20 действующих научно-исследовательских институтов осталось 13, увеличилоськоличество сельскохозяйственных опытных станций и опытно-производственныххозяйств», - рассказал министр в ходе открытия международного форума молодыхученых в Нур-Султане.

    Онотметил, что во всех районных центрах созданы 22 центра распространения знаний.

    «Внаших планах увеличить количество центров распространения знаний в течение двухлет в 2 раза. Увеличено в 1,8 раза финансирование научных исследований попрограммам целевого финансирования на 2018-2019 годы с 4 млрд тенге до 7,5 млрдтенге», - проинформировал глава Минсельхоза.

    Такжеминистр рассказал и том, что на сегодня изучается мировой опыт пореформированию аграрной науки.

    «ВБразилии есть институт ИНТА. Мы с этим институтом тесно сотрудничаем.Бразильские и аргентинские ученые на сегодняшний день совместно с нашими учеными проводят исследования земельных запасовКазахстана. Если мы хотим сельское хозяйство развивать, то, в первую очередь,необходимо понять, с чем мы работаем. Наша аграрная наука в основномориентирована на рациональное использование сельскохозяйственных земель», -отметил Сапархан Омаров.

    Ужесегодня в целях внедрения современных точных технологий созданы 3экспериментально-технологические платформы точного земледелия на базеНаучно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И. Бараева,опытного хозяйства «Заречное» и Каскеленского опытного хозяйства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Минсельхоз Сельское хозяйство
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