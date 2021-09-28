О реализованных в Казахстане промышленных проектах рассказали в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие крупные проекты реализованы в Казахстане в текущем году, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из проектов, введенных в эксплуатацию можно отметить следующие крупные проекты. Первый проект – модернизация действующего производства и строительство обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК» в Карагандинской области. Модернизация предприятия позволит увеличить объемы добычи свинцово-цинковой руды в 2,5 раза, то есть до 5 млн тонн в год», - сказал Бейбут Атамкулов.

Предприятие внедрило ряд инновационных разработок и создало единую информационную базу данных. Это позволит моделировать и планировать производственно-экономическую деятельность на несколько лет вперед, а также усилить принятие оперативных решений, исключив человеческий фактор.

Второй проект – производство трансформаторов

ТОО «Петропавловский электротехнический завод». «Это уже четвертый крупный завод группы Алагеум. Запуск данного предприятия увеличит производство отечественных трансформаторов на 40% с достижением мощности 44 тысяч в год. При этом экспорт достигнет 25 тысяч единиц в год», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Третий проект – производство пассажирских автобусов Yutong в городе Сарань ТОО «QazTehna» с мощностью 1200 единиц в год.

В начале реализации проекта (декабрь 2020 года) уровень локализации был на отметке 29%.

В июне 2021 года введен в эксплуатацию мелкоузловой метод производства (CKD), что увеличивает локализацию некоторых моделей до 40%. В перспективе, с учетом запуска шинного завода в городе Сарань (KamaTyres) и использования отечественных аккумуляторов (Кайнар-АКБ), ожидается рост локализации до 50%.

«Данные автобусы также будут использованы в рамках дорожной карты «Организация перевозок детей школьными автобусами» Министерства совместно с МОН», - добавил Бейбут Атамкулов.

Ранее Бейбут Атамкулов рассказал, в каких отраслях обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается наибольший рост производства.