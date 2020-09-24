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    О реабилитации для пациентов после коронавируса и пневмонии рассказал Болат Токежанов

    24 Сентября 2020, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов рассказал о реабилитации для пациентов после коронавируса и пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациенты, перенесшие коронавирус и пневмонию, смогут получить услуги реабилитации за счет средств медицинского страхования. Уже сейчас ранняя реабилитация пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией осуществляется согласно 10 редакции клинического протокола «Коронавирусная инфекция - COVID-19» при лечении в стационаре. Их дальнейшая реабилитация предусмотрена в рамках проекта приказа Министерства здравоохранения РК «Об утверждении правил оказания медицинской реабилитации», которая сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции», - сообщил глава ФСМС.

    По проекту приказа медицинской реабилитации подлежат пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции и пневмонии средней степени тяжести, тяжелой и средне-тяжелой степени. Направление выдается по заключению мультидисциплинарной команды с участием реабилитолога больниц или поликлиники.

    «Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания, способность к повседневной жизни. Пациенты, перенесшие КВИ или пневмонию в крайне тяжелой и тяжелой степени, подлежат реабилитации второго этапа на уровне круглосуточного стационара с последующим переводом на третий этап. Пациенты, перенесшие КВИ/пневмонию среднетяжелую без выраженных нарушений, подлежат реабилитации 3 этапа на уровне круглосуточного стационара, в том числе в санаторно-курортных условиях, дневного стационара и на амбулаторно-поликлиническом уровне. На реабилитацию 3 этапа могут также рассчитывать те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Конечно, им также необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды», - рассказал он.

    Для оказания услуг реабилитации в этом году Фондом социального медицинского страхования заключены договоры с 559 поставщиками на сумму 46,7 млрд тенге. В числе поставщиков этих услуг 203 частные медорганизации.

    «Поэтому Фонд готов обеспечить финансирование услуг реабилитации для застрахованных граждан», - заверил Председатель Правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Страхование Здравоохранение Коронавирус в РК
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