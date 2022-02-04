О развитии приграничных районов Казахстана рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно развития приграничных районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры по развитию приграничных районов принимаются в рамках различных программных документов, направленных на повышение уровня жизни жителей сельских территорий в целом. Так, при реализации комплекса мер по развитию приграничных районов Республики Казахстан на 2014–2020 годы (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года 1289) акиматами областей были приняты соответствующие планы мероприятий, направленные на решение вопросов развития экономики, транспортно-логистической, социальной и инженерной инфраструктуры, обустройства мест пересечения границы, создания новых рабочих мест, туризма, приграничной торговли, использования трансграничных рек», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, по его словам, в 2019 году в приграничных селах реализовано 102 проекта на общую сумму 5815,8 млн тенге, в 2020 году – уже 183 проекта на 13676,8 млн тенге.

Премьер также отметил, что с 2017 года продолжается работа по отдельному Плану мероприятий по развитию приграничных территорий Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей.

«В указанных регионах проведены работы по обеспечению услугами связи (мобильная, интернет, почта) и расширению сети центров обслуживания населения, а также доступности к государственным услугам, и другие мероприятия, направленные на улучшение жизнеобеспечения и повышения уровня жизни в приграничных территориях. Приоритетность развития сельских территорий обеспечена принятием национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Работа ведется также в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», - заключил А. Смаилов.

Как говорится в приведенной ниже справочной информации, в целом по республике местными исполнительными органами определены 3,5 тысячи сёл с потенциалом развития, из которых 1173 опорных и 2388 спутниковых. В перечень сёл с потенциалом развития были включены 915 приграничных сёл (или 71,2% от общего количества приграничных), в том числе 216 стратегических сёл, которые находятся в непосредственной близости от Государственной границы.



