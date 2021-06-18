О развитии окраин Нур-Султана рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно предвыборной программе партии Nur Otan, в ближайшие годы в жилых массивах планируется построить еще 130 км сетей водоснабжения и водоотведения, 85 км ливневой канализации, подстанцию и 177 км сетей электроснабжения, 23 км сетей теплоснабжения, 3 комплекса очистных сооружений ливневых канализаций. Об этом аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем объезжать наши жилые массивы. Как вы знаете, их у нас в городе 16. Население почти 300 тысяч человек, это практически каждый 4-й житель столицы проживает в ЖМ.

Встретились с жителями жилого массива Коктал-1. В данном ЖМ работаем над решением ряда системных вопросов: строительством дорог, благоустройством общественных пространств, проведением водоотведения, канализации, освещения и т.д.

На встрече жители ЖМ Коктал-1 рассказали, что необходимо сделать в первую очередь, поделились своим видением и т.д. К примеру, горожане озвучили вопросы строительства дорог, тротуаров, скверов/бульваров, детских и спортивных площадок, проведения освещения и т.д. Вопросы взяли в работу и включим в дальнейший план развития жилого массива.

К примеру, весь жилой массив Коктал-1 мы обеспечили подачей газа. Также в этом году на территории школы-лицея №40 построили еще одно учебное заведение, которое в две смены создает одну тысячу мест. Тем самым позволяет разгрузить переуплотненность школы и создать новые ученические места. Кроме того, в ЖМ построим еще два общественных пространства, где горожане смогут с комфортом и пользой для здоровья проводить время на свежем воздухе (ул. Актолкын, переулок Бастангы)«, - отметил аким столицы.

Он напомнил, что в прошлом году построили и открыли первый в жилом массиве парк. «Протяженность парка более 15 га! Для сравнения – он практически в 2 раза больше нашего городского парка. В новом парке в Коктале есть баскетбольные и футбольные площадки, воркаут-зоны, зоны для тихого отдыха, для выгула собак и т.д.

Глава государства уделяет особое внимание развитию жилых массивов. Работаем над развитием всех жилых массивов.

К примеру, в прошлом году на окраинах построили 100 улиц, 345 км газораспределительных сетей. Жители трех ЖМ имели возможность подключиться к газу. В новом отопительном сезоне смогут жители еще 7 жилых массивов», - продолжил Алтай Кульгинов.

По его информации, проложили 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций. В прошлом году с нуля благоустроили 40 общественных пространств: парки, скверы, бульвары. (Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Интернациональный, Ондирис и т.д.).

В планах - создать ещё 50 парков и скверов, проложить более 120 км велосипедных дорожек и т.д.

«В ЖМ Ондирис, Коктал, Ильинка, Железнодорожный ведём строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В них помимо кабинетов для занятий спортом также будут расположены клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы, пункты полиции, почтовые отделения и т.д. Данные комплексы будут для жителей бесплатными. Их планируем открыть уже в этом году!

Согласно предвыборной программе партии Nur Otan, в ближайшие годы в жилых массивах планируется построить ещё 130 км сетей водоснабжения и водоотведения, 85 км ливневой канализации, подстанцию и 177 км сетей электроснабжения, 23 км сетей теплоснабжения, 3 комплекса очистных сооружений ливневых канализаций.

Таким образом, как я ранее говорил, наша цель – сделать окраины своего рода микрорайонами. Микрорайонами с удобной и необходимой для комфортного проживания инфраструктурой, соцобъектами, местами для отдыха на свежем воздухе и т.д.», - написал аким столицы.



