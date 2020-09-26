О развитии благотворительного движения рассказали жамбылские НПО

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пути решения общественно значимых проблем обсуждались на встрече в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе онлайн-встречи с руководителями республиканских благотворительных общественных объединений глава региона Бердибек Сапарбаев призвал общественные объединения к тесному и плодотворному сотрудничеству.

Бердибек Сапарбаев отметил, что за годы независимости НПО накопили опыт конструктивного диалога с местными исполнительными органами и вместе преодолевают сложности. Он поблагодарил их за то, что они, не жалея сил и времени, преданно служат своему делу.

«Неправительственные организации являются прочным консолидирующим звеном между населением и государством. Общественники помогают нам выявлять узкие места, устранять ошибки. Также реализуются успешные социальные проекты, решаются социальные задачи. Надо и дальше развивать взаимодействие с гражданским сектором»,- сказал аким области.

Участники встречи заявили, что гражданские инициативы находят поддержку у государства. Так, по проекту «Қамқорлық» в помощь детям с особыми потребностями в Таразе строится областная многопрофильная детская больница и кабинеты поддержки инклюзии в средних школах №9 и №35. Проект запущен Фондом Первого Президента РК – Елбасы.

Соучредитель фонда «Қасиетті жол» Динара Закиева сообщила о подготовке ко второму этапу проекта, в рамках которого реабилитационные центры будут возводиться в селах. Аким области заверил, что Жамбылская область не останется в стороне.

По словам руководителя проектов благотворительного фонда «DARA» Марал Шешембековой, налажена системная работы между фондом и управлением образования области.

«Деятельность фонда направлена на улучшение условий жизни детей-сирот и детей с особыми образовательными потребностями», - говорит Марал Шешембекова.

При поддержке благотворительного фонда «DARA» и фонда развития социальных проектов «Samruk—Kazyna Trust» в таразской средней школе №20 открыт центр психолого-педагогической коррекции. Здесь предоставляется комплексная помощь ряда специалистов: тифлопедагога, логопеда, дефектолога, психолога, хореографа, специалиста по лечебной физкультуре, сурдопедагогов, социального педагога.

В этом году в Таразе при содействии фонда «DARA» была установлена уличная детская инклюзивная игровая площадка. Планируется оснастить действующий центр психолого-педагогической коррекции в Кордайском районе современным оборудованием. Его филиалы откроются на базе общеобразовательных школ в селах Масанчи и Сортобе, также заработает ресурсный центр инклюзивного образования в селе Кордай. Фонд обеспечит кабинеты необходимым оборудованием, поможет приобрести обучающие материалы и подготовить специалистов.

Президент благотворительного фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетова заявила о намерении построить в Жамбылской области спортивную игровую площадку для детей с особыми потребностями.

Следует отметить, что благодаря фонду Булата Утемуратова в Таразе скоро заработает кабинет психолого-педагогической коррекции для детей с аутизмом «Асыл Мирас».

Основными целями и задачами фонда «ASYL ADAM» является обеспечение многодетных, малоимущих и молодых семей постоянным жильем, помощь малоимущим семьям в создании и развитии частного бизнеса, создание рабочих мест. Президент фонда Конилбай Шукенов предложил местным исполнительным органам вместе решать жилищный вопрос в регионе.

«Этот проект, несомненно, будет поддержан. Важно, чтобы ключи от новых домов получили люди, которым и вправду нужна помощь. Нельзя путать нуждаемость и иждивенчество», - отметил аким области.

Со своими предложениями и мнениями выступили представители благотворительных фондов «Бауыржан», «BI-Жұлдызай».

Руководителям управлений акимата области, которые также присутствовали на встрече, глава региона поручил теснее сотрудничать с фондами, заняться разработкой проектов.

«Наша сегодняшняя встреча должна стать важным шагом на пути развития отношений с неправительственными организациями. Все вышесказанные предложения не должны оставаться просто словами, а должны быть реализованы в ближайшее время», - сказал аким области.

В завершение встречи, общественники выразили уверенность, что только совместными усилиями можно создать условия для развития гражданского общества и добиться положительных результатов, пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.



