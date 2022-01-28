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    О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана

    28 Января 2022, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства прокомментировал произошедшие беспорядки в Казахстане, отметив, что расследования будут осуществляться в рамках закона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

    «Мы приняли срочные меры, сумев дать отпор террористам, мародерам. Мы восстановили законность и общественный порядок. Мы сохранили целостность нашего государства», - сказал во время съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

    «Компетентные органы проводят расследование в целях выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет осуществляться под контролем Генеральной прокуратуры и моим личным контролем. Мы в обязательном порядке будем соблюдать права человека», - подчеркнул Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Происшествия Нур Отан Алматинская трагедия Съезд партии Аманат
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