Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    О расследовании январских событий в Актобе рассказали в прокуратуре

    1 Марта 2022, 18:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Актюбинской области совместно с другими правоохранительными органами продолжается работа по расследованию январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как известно, с 4 по 7 января в Актобе под видом мирных митингов в поддержку протестующих Жанаозена различными силами организованы массовые беспорядки.

    «Организаторами с применением насилия в отношении полицейских было захвачено здание акимата области с погромами и порчей государственного имущества, а также заблокирована работа аэропорта Актобе, остановлены авиаперелеты.

    Вспышки незаконных акций протестов под влиянием провокаторов проходили также в ряде районов области - Айтекебийском, Хромтауском, Темирском и Мугалжарском.

    Межведомственной следственно-оперативной группой из числа опытных сотрудников правоохранительных органов и под руководством специальных прокуроров по 14 уголовным делам, в том числе два - по террористическим преступлениям, проводятся досудебные расследования. По подозрению в указанных преступлениях под стражей находятся 12 лиц, под домашним арестом - восемь.

    В результате массовых беспорядков 31 сотруднику, обеспечивавшим правопорядок, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, повреждены служебные транспортные и специальные средства. По всем имевшим место правонарушениям правоохранительными органами дается объективная правовая оценка», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

    Вместе с тем, Антикоррупционной службой проводятся четыре досудебных расследования по применению сотрудниками полиции недозволенных методов следствия, по всем делам назначены процессуальные прокуроры.

    Для родственников задержанных и их защитников в прокуратуре Актюбинской области организован ежедневный личный прием. Им оказывается вся необходимая правовая и разъяснительная помощь.

    Рассматриваются ходатайства и жалобы. Обрабатываются поступающие звонки на телефон дежурного прокурора. Работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Генпрокуратура ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков