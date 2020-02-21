О распространяемом в документе Word вирусе предупредили пользователей Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении вируса, который является документом Word, обходящим средства защиты типа «песочницы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу «KZ-CERT».

В Службу «KZ-CERT» поступило обращение о ежедневно повторяющейся рассылке, которая содержит вложение в виде файла Word под названием 945kaz.

Проведенный экспертами «KZ-CERT» анализ содержания позволил классифицировать данный инцидент ИБ как «Вредоносную активность».

«Распространение вирусов в документе Word не является уникальным случаем, и подобные инциденты ИБ уже известны. Однако в случае с обнаруженным файлом уникальность заключается в том, что вирус активируется только после третьей перезагрузки компьютера, что усложняет детектирование антивирусными программами и песочницами, а также расследование инцидента. Проще говоря, после открытия документа Word и активации исполнения макросов, вирус готовит платформу для основного вредоносного ПО. Причем делается это таким образом, чтобы максимально затруднить выявление основного функционала», - сообщили в «KZ-CERT».

Основной функционал данного вредоносного объекта заключается в загрузке и исполнении произвольного кода (базонезависимого, а не стандартного исполняемого файла) с сервера злоумышленников. Также благодаря приемам противодействия исследованию злоумышленникам удастся скрыть от автоматического анализа сервер, с которого происходит загрузка реального кода.

«С учетом данного функционала можно классифицировать инцидент как достаточно опасный, поскольку подобная схема позволяет исполнить любой код, при этом обеспечивая возможности для его оперативного изменения» - предупредили в службе.

Для обеспечения безопасности устройств Служба «KZ-CERT» настоятельно рекомендует обновить антивирусное программное обеспечение, а также включить автоматическую проверку файлов на наличие угроз.

Индикаторы заражения:

116.193.153.20 – IP-адрес сервера, с которого скачивается объект-загрузчик исполняемого кода в памяти;

brands.newst.dnsabr.com – сервер, с которого осуществляется загрузка основного вредоносного (базонезависимого) кода.

«Призываем казахстанцев в случае обнаружения подобного рода подозрительных рассылок, интернет-ресурсов с подозрительным содержанием просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert. Также можно направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz», - отметили в «KZ-CERT».