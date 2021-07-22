О рационе казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио рассказал тренер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рационе казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио имеется и казы. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обживаемся хорошо, обжились уже – тренируемся. Условия нормальные для спортсменов созданы. Мы сюда приехали не отдыхать», - сказал Галымбек Кенжебаев в ходе онлайн-брифинга.

Тренер также рассказал и о рационе питания наших спортсменов.

«Питание разнообразное, кухни разные, здесь можно подобрать для себя. Но Национальный олимпийский комитет тоже здесь, как всегда мы в холодильнике все организовали, мы всегда с собой возим дополнительное питание, это курага, мед, орехи, но и немного мяса тоже – казы», - рассказал Галымбек Кенжебаев.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на Олимпиаде в Токио.