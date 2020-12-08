О работе заводов рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области промышленные предприятия увеличили объемы продукции до 236 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на брифинге Службы центральных коммуникаций отметил, что все заводы стабильно загружены.

«Портфель заказов заводов вырос практически в два раза - с 24 до 44 млрд тенге. При этом работа по увеличению заказов проходит буквально в «ручном» режиме. К примеру, после длительных переговоров мы смогли получить заказ на 46 млрд тенге для завода «ЗИКСТО». Это позволит полностью загрузить предприятие в ближайшие два года», - сообщил К.Аксакалов.

Глава региона рассказал о заводе им. Кирова, где запустили первую в стране промышленную линию по производству многослойных печатных плат и поверхностного монтажа SMD-элементов. С участием иностранных партнеров специалисты завода проходят обучение производству главных компонентов компьютера. Завод выпустил 42,5 тысячи компьютеров, ноутбуков и планшетов. До конца года выпустит еще более девяти тысяч ноутбуков.

«На территории специальной экономической зоны «Qyzyljar» завершается полная реконструкция помещений для запуска в следующем году заводов по производству сельхозтехники «CLAAS» и электротехнической продукции. На стадии запуска находится завод по производству ламинированной фанеры. При выходе на проектную мощность предприятие не только обеспечит 30% потребности рынка страны, но и станет крупнейшим в Центральной Азии в своём направлении», - проинформировал К.Аксакалов.

В регионе работает завод по производству биг-бэгов из полипропилена.

На базе пустующего помещения завода «ПЗТМ» российский инвестор реализует проект по производству термовагонов. Выпустили 62 вагона. Компания планирует увеличить мощность до 1200 вагонов в год.

Местная компания «Радуга» приступила к реализации проектов по производству бумажной продукции и строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей.

Началось строительство кирпичного завода.

«Реализация этих проектов способствует росту объема инвестиций, которые с начала года увеличились на 20% - до 202 млрд тенге. При этом каждые три из четырех тенге - это частные инвестиции. Более чем на 40% выросли внешние вложения. Все это - свидетельство возрастающей привлекательности региона для бизнеса», - подчеркнул К.Аксакалов.