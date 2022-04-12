О работе промышленных предприятий рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время поездки по Петропавловску рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», как работают промышленные предприятия региона.

По области пустовали 300 тысяч квадратных метров помещений. Несколько лет назад их начали активно восстанавливать и передавать инвесторам. По словам К. Аксакалова, половина из пустующих зданий уже занята под разные виды деятельности.

«Есть определенные планы по оставшимся территориям, вполне реализуемые. Одна из территорий находится возле строящейся больницы в Петропавловске – 24 тысячи квадратных метров. Стоят каркасы бывшего завода. Есть планы по реализации здесь проекта по производству ДСП. Инвестор – турецкая компания, которая запустила «Северный фанерный комбинат». В этом году должны начать наружные работы, коммуникации. Инвестор объездил несколько стран, смотрел технологию производства. Должны реализовать проект у нас», - сообщил аким области.

Ответил глава региона на вопрос о проблемах «Северного фанерного комбината». К. Аксакалов считает, что предпринимателю выгоднее самостоятельно заниматься заготовкой леса для своего завода.

«Раньше предприниматель покупал у лесопользователей. Они взвинтили цену без особых оснований. При этом цена отпуска из лесхозов не изменилась. Нужно, чтобы предприниматель сам занимался заготовкой леса. Он готов к этому. Сможет загрузить завод без проблем. Покупает вторую линию по сушке фанеры. Заказов у него много, на полгода расписаны», - отметил аким области.

Что касается работы машиностроительных предприятий, то, по словам акима области, практически все работают стабильно. По итогам года завод «Мунаймаш» выпустит продукцию на 5,5 млрд тенге, «ЗИКСТО» - 20 млрд тенге, завод им. Кирова - 11 млрд тенге.

«Компьютеры на заводе собирают вопреки всему. В прошлом году на 2 млрд тенге продали. В этом планируют выйти на 3 млрд тенге. Не все же сразу делается. Но рост есть. Мы поставляли наши компьютеры в Костанайскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан. Завод постоянно осваивает какую-то новую продукцию по связи. Работает хорошо конструкторское бюро», - сказал К.Аксакалов.

Обсудили с акимом области работу специальной экономической зоны, открытой в 2019-м году. Сейчас в ней три проекта: современная больница, завод по сборке сельхозтехники Claas и электротехнический завод Alageum. Еще два в перспективе – фармацевтический завод и проект по производству ДСП.

«Трансформаторный завод произведет в этом году три тысячи трансформаторов. На 95% продукция экспортоориентирована. Хорошие технологии, специалисты, качественная и недорогая, по сравнению с аналогами, продукция. Привлекают кадры. Обеспечивает жильем. Хорошая социальная программа в компании. Капитально отремонтировали простаивавший пятиэтажный дом, сделали там общежитие для своих сотрудников, параллельно строят 104-квартирный жилой дом и еще один на 300 квартир планируют. Завод Claas в этом году планирует собрать 150 комбайнов и 30 посевных комплексов. В прошлом году 92 собрали, все продали. Для нас главное, что цена на сельхозтехнику ниже. Заинтересовалась нашей СЭЗ немецкая компания, которая сотрудничает с Claas. Мы готовы предоставить готовое помещение», - рассказал К. Аксакалов.