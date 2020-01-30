О работе по возврату студентов и туристов из Китая рассказал Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по возврату казахстанских студентов и туристов из Китая рассказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводим с ответственными органами все работы, проводим работы с МИД КНР, в первую очередь, по вывозу студентов наших из Китая. Во-вторых, по вывозу 680 туристов - половина из них вернулись. По нашим расчетам сегодня - завтра они должны все вернуться в Казахстан», - сказал Бердибек Сапарбаев в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

«Тем студентам, которые изъявили желание вернуться на родину, мы подготовили самолет. Главное, чтобы мы договорились с китайской стороной, так как есть международные договоры, заключенные между двумя странами, и мы должны работать в их рамках», - добавил он.

Зампремьера также спросили о тех студентах, которые не изъявят желания возвращаться.

«Это надо у них спрашивать. У них каникулы сейчас в связи с празднованием китайского Нового года. Сейчас прорабатывается вопрос продления этих каникул. Насколько? Это должно сказать нам китайское Правительство», - объяснил Б. Сапарбаев.

Кроме того, он развеял слухи по поводу опасности распространения коронавируса от возвращенных в Казахстан из Китая граждан.

«Это не так. Мы, если привезем их, то они будут содержаться в карантине. Для этого подготовили больницу. Отвезем их, и 14 дней они будут там. В случае, если проблем со здоровьем не обнаружится, так как мы же возьмем анализы, проверим кровь, то они будут выписаны. Если же будут больные – пролечим, и так далее. В аэропорте никто с ними контактировать не будет, кроме наших медработников. Их спецавтобусом отвезут в эту клинику», - заключил Б. Сапарбаев.