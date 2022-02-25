О работе по снижению цен на антиковидные лекарства отчитались в АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о борьбе с ростом цен на антиковидные лекарства в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам заключенных антимонопольных комплаенсов с 36 субъектами, цены на услуги ПЦР-тестов снизились с 15 до 9 тысяч тенге, затем с 9 до 7,5 тысяч тенге. 6 декабря 2021 года Национальный центр экспертизы снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 до 4,9 тысячи тенге.

«Также заключены антимонопольные комплаенсы по лекарственным средствам с 30 субъектами рынка по 8 регионам, по платным медицинским услугам - с 15 субъектами рынка. На рынке лекарственных средств согласованы предельные цены на 7 256 торговых наименований, в том числе 84 антиковидных лекарственных средства, из которых по 6,5 тысячам лекарственных средств цены остались на прежнем уровне, на 382 - наблюдается повышение предельных розничных цен в среднем на 20,7%, на 90 лекарственных средств цены снижены в среднем на 14,5%», - сообщил С. Жумангарин на коллегии по итогам 2021 года.

По его словам, в рамках введенного особого порядка регулирования цен пересмотрены предельные цены на антиковидные лекарственные средства со снижением цен на 23%.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев рассказал об установленных ведомством предельных ценах на лекарства.