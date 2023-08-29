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    О работе новой платформы minerals.gov.kz рассказал Багдат Мусин

    29 Августа 2023, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Платформа «minerals.gov.kz». создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства в июне текущего года мы запустили платформу «minerals.gov.kz». Платформа создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса, заинтересованных в освоении недр. Сегодня информация о местах с результатами геологического изучения и действующие контракты были включены в систему. На сегодняшний день оцифровано 58 620 контуров. В то время как 39 тысяч отчетов имеют привязку с картой. До конца текущего года будет разработана функция, позволяющая получать первичные геологические отчеты», - сказал Багдат Мусин.

    Также, по его словам, на платформе собрана группа слоев земель оборонного и национального назначения, водных ресурсов, скотомогильников, кладбищ и других запрещенных территорий. Это информация как минимум о 60 картографических слоях.

    «В целях сохранения «актуальности» данных до конца текущего года на платформе будут добавлены специальные автоматизированные рабочие места отраслевых государственных органов», - резюмировал Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цифровой Казахстан Геология Инвестиции
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