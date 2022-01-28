Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    О работе «Jas Otan» высказался Президент Казахстана

    28 Января 2022, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе молодежного крыла «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи. В этом повинны как местные исполнительные органы, так и в целом система госуправления», - сказал в ходе съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Президент, «Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы.

    «В молодежном крыле партии по всей стране состоят более 100 тысяч членов. Однако эти значительные ресурсы не находят должного применения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    «Нам нужно заняться конкретной работой с необустроенной молодежью в городах. В ряды «Jas Otan» следует привлекать пользующихся доверием среди молодежи лидеров, готовых заниматься полезной общественной деятельностью», - высказался Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Молодежь Съезд партии Аманат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев