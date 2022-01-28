О работе «Jas Otan» высказался Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе молодежного крыла «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи. В этом повинны как местные исполнительные органы, так и в целом система госуправления», - сказал в ходе съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, «Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы.

«В молодежном крыле партии по всей стране состоят более 100 тысяч членов. Однако эти значительные ресурсы не находят должного применения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Нам нужно заняться конкретной работой с необустроенной молодежью в городах. В ряды «Jas Otan» следует привлекать пользующихся доверием среди молодежи лидеров, готовых заниматься полезной общественной деятельностью», - высказался Глава государства.