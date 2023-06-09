О пятипроцентном падении мирового ВВП предостерегают в ВТО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о существующих рисках фрагментации мировой экономики из-за геополитической напряженности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ощущаем на себе геополитическую напряженность, в том числе и в рамках ВТО. Все это приводит к такой ситуации, когда люди говорят о деглобализации, о разъединении. Также есть риск фрагментации глобальной системы торговли. Я считаю, что это возможно самый важный вызов, с которым сталкивается многосторонняя система торговли сегодня», - сказала Нгози Оконджо-Ивеала на Международном форуме Астана.

По ее словам, все это чревато падением глобального ВВП.

«Когда мы с вами говорим о разъединении, все это сопутствует существенной уязвимости, которая возникла во время пандемии, и которая только усилилась военным конфликтом в Украине. Давайте, будем очень осторожными в этом плане. Ведь, если мировая торговая система будет фрагментирована, это будет для нас очень опасно. Есть предположение, что если мир разделится на два торговых блока, это будет означать потери реального глобального ВВП в объеме 5%», - отметила спикер.

«Это больше, чем те потери, которые ощутили на себе страны ОЭСР в ходе финансового кризиса 2008-2009 года – тогда потери составляли 2%-2,5% от ВВП», - добавила глава ВТО.