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    О психологической подготовке спортсменов на Олимпиаде высказался главный тренер

    3 Августа 2021, 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О психологической подготовке спортсменов на Олимпиаде в Токио высказался главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас единоборство. Каждый спортсмен – индивидуальная личность. Кто-то очень сильно горит, кто-то легко воспринимает. Присутствует мондраж. Иногда он может быть полезным, но, если человек сильно сгорает, тогда он может забыть, где находится, быстро задыхаться. Это может сказываться», - прокомментировал Бактияр Байсеитов.

    По его словам, будет анализирована вся ситуация, психологическая подготовка спортсменов.

    «Конечно же, будем работать с Федерацией, как двигаться по плану, анализировать, какие ошибки устранять», - добавил главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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