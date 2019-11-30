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    О проводимых в Казахстане масштабных археологических исследованиях рассказал Андрей Хазбулатов

    30 Ноября 2019, 19:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проектах, реализуемых Казахским научно-исследовательским институтом культуры, рассказал глава института Андрей Хазбулатов, выступая на V Съезде Республиканского общественного объединения (РОО) «QazaqGeography», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 5 лет нами успешно реализовано более 35 масштабных проектов. Большинство наших проектов ориентированы на План нации «100 конкретных шагов» и программу «Рухани жаңғыру», - сказал Андрей Хазбулатов.

    Он также добавил, что институт имеет многолетний устойчивый опыт сотрудничества с ведущими международными организациями в сфере культуры, науки и образования.

    «Привлечены международные эксперты ИКОМОС и ЮНЕСКО для составления Отчета о влиянии проводимых работ застройки на памятник мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. При поддержке МКС и МИД РК этот отчет был одобрен на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку», - отметил Андрей Хазбулатов.

    Он также подчеркнул, что будет проведена работа по развитию археологии и реставрации в Казахстане.

    «Знаковым проектом является «Городище Культобе» в Туркестане, реализуемое по поручению Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. На данный момент эти археологические исследования - самые масштабные раскопки в стране. Их результатом станет современный археологический парк уровня итальянских Помпеи, турецких Топкапы и других. Мы выражаем благодарность руководству Евразийской группы, так как проект реализуется при финансовой поддержке ERG», - подчеркнул Андрей Хазбулатов.

    Андрей Хазбулатов подробно рассказал о деятельности института в рамках реализации проекта по реставрации городища «Культобе». По его словам, этот опыт будет основой масштабных работ в городищах Отрар и Сауран, в которых предлагается развернуть совместную работу.

    Отметим, между Казахским научно-исследовательским институтом культуры и «QazaqGeography» было заключено консорциальное соглашение по сотрудничеству. Председателем объединения является Аскар Мамин, а главой Попечительского совета объединения - Карим Масимов.

    Ранее сообщалось, что в Национальном музее Республики Казахстан состоялся V Съезд республиканского общественного объединения «QazaqGeography».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана История Казахстана Рухани жаңғыру
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