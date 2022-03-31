О проведенном госаудите в «Казахтелекоме» рассказала глава Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о проведенном госаудите в «Казахтелекоме», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверки квазигоссектора был проведен госаудит «Казахтелекома». Здесь мы видим две стратегические проблемы. Отсутствие интернета в большом количестве сел. Первое - мы не можем распространить опыт НИШ на всю территорию Казахстана, мы не можем обеспечить одинаковое качество обучения детей на территории республики», - сказала Наталья Годунова на заседании Счетного комитета по реализации проекта «Цифровой Казахстан».

По ее словам, проблема отсутствия интернета затрагивает не только отдаленные села.

«Второе – там, где нет интернета мы не можем предоставлять госуслуги, которые получают жители областных центров, максимум до районов. Только крупные поселки, которые находятся возле коммуникаций. Даже в самой столице, в некоторых микрорайонах, отсутствует интернет, и когда нам операторы говорят, что это нерентабельно, мы считаем, что у них есть другие очень высокорентабельные проекты, которыми они должны перекрывать», - отметила Наталья Годунова.

«Покрытие интернетом должно быть 100-процентным, правильно говорит министр. Тем более что в «Казахтелекоме» 51% участия государства. Мы уже по мобильному телефону можем госуслуги получить, а человек до сих пор из аула едет в районный центр иногда за 100 километров, чтобы взять адресную справку», - заключила она.