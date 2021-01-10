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    О протестных настроениях высказался Президент РК

    10 Января 2021, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О протестных настроениях высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго, в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз: наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством», - подчеркнул Глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения избирательного участка в столице.

    Ранее Глава государства сообщил, что Правительство по закону должно уйти в отставку.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Выборы-2021
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