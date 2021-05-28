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    О производстве стройматериалов казахстанскими предприятиями рассказали в Мининдустрии

    28 Мая 2021, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько строительных материалов выпущено отечественными предприятиями, рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отечественными предприятиями было произведено строительных материалов на сумму 667 млрд тенге. Кроме того, в рамках мер по стимулированию строительства ежегодно государством обустраиваются районы массовой жилищной застройки, это порядка 45 тысяч земельных участков, выделяемые гражданам под строительство индивидуального жилья. Наряду с этим, еще субсидируются кредиты частных застройщиков», - рассказал Еркебулан Даулбаев в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин сообщил, сколько финансов строительные компании Казахстана вкладывают в строительные материалы и какова доля их прибыли.

    «Структура себестоимости квадратного метра... Агентство провело анализ, на сегодняшний день на 49% она состоит из строительных материалов. 10% - это зарплата, 9% - накладные расходы, 6% составляет прибыль и всё остальное - оставшиеся проценты», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

    Он также рассказал, какие строительные материалы занимают значительную часть расходов. «Причем в структуре затрат на стройматериалы то, что составляет практически 50%, большую долю на сегодняшний день составляет кирпич – 18%, железобетонные изделия – 17%, отделка – 11%, металлические конструкции и детали – 10%, прочие расходы – 35%», - добавил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

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