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    О прогрессивных новеллах выборного законодательства рассказал Куат Рахимбердин

    9 Декабря 2020, 21:18

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Доктор юридических наук Куат Рахимбердин в ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение» в Усть-Каменогорске высказал свое мнение о внесенных в закон о выборах изменениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из значимых изменений, внесенных в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», было изменение мажоритарной системы выборов депутатов Парламента и депутатов местных представительных органов на пропорциональную. Были упразднены окружные избирательные комиссии. Председатели, заместители либо секретари территориальных комиссий теперь работают на постоянной основе, что существенно облегчает подготовку к выборной кампании участковых избирательных комиссий. Изменения внесены и в участковые комиссии. Количество членов теперь варьируется в зависимости от количества избирателей. Все эти нововведения были утверждены в целях исключения коррупционных составляющих», - пояснил спикер.

    Теперь депутаты будут избираться по партийным спискам, подчеркнул К. Рахимбердин.

    «В некоторых районах, в частности в сельских округах, зачастую на выборах в маслихаты избиратели голосуют не за программы кандидатов, а в целях «поддержать» в кавычках своих кандидатов. Теперь же с изменением системы выборов кандидатуры всех, кто хочет попасть в предвыборные списки должны быть рассмотрены и утверждены на партийных конференциях и съездах. А это совершенно другой уровень, поскольку за каждого включенного в такие списки ответственность несет партия, которой нет смысла ставить под угрозу свою репутацию в глазах населения», - отметил доктор юридических наук.

    К. Рахимбердин уверен, что переход на пропорциональную систему выборов в местные избирательные органы значительно активизирует партийную жизнь в стране.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение».

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Выборы Общество Выборы-2021
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