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О профилактике наркомании рассказали студентам североказахстанские полицейские

11 Февраля 2020 01:28
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О профилактике наркомании рассказали студентам североказахстанские полицейские

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские встретились со студентами местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, более 40 студентов 2-4 курсов, будущие юристы, являются участниками клуба «Заңгер». Два раза в месяц сотрудники следственного управления организуют встречи студентов со своими коллегами из различных служб департамента.

Последняя встреча была посвящена наркотикам и законодательству, связанному с этой темой. Старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности Жанар Байгазина рассказала о распространении синтетических наркотиков, вовлечении в наркоманию молодёжи.

«Группа максимального риска — люди в возрасте 18-30 лет. По данным Центра психологического здоровья, в области на учёте с диагнозом «наркомания» состоят 150 молодых людей, кроме того, семь несовершеннолетних от 15 до 17 лет. 36 человек в области зарегистрированы как наркоманы, употребляющие синтетические психоактивные вещества», - сказала Ж. Байгазина.

Дознаватель по особо важным делам Раушан Бакеева добавила, что по новому законодательству авторам наркограффити грозит лишение свободы до шести лет, в зависимости от тяжести содеянного.

На июнь 2020 года запланирована организация практики в органах следствия и дознания для будущих юристов, членов клуба. Полицейские возлагают большие надежды на пополнение из числа выпускников учебных заведений области и активно проводят с ними профориентационную работу.
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, МВД РК, Общество, Молодежь,
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Автор:

Олеся Жуковень

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