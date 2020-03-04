О профилактических мерах в связи со вспышкой коронавируса в мире рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О профилактических мерах в связи со вспышкой инфекции коронавируса в мире рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начнем с Постановления Главного санитарного врача РК «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан», - сказал Диас Ахметшарип на брифинге.

Было отмечено, что согласно данному постановлению предусмотрен карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами, для лиц, прибывших из стран категории 1а, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней. В эту категорию входят КНР и Исламская республика Иран.

«Это за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов. Для этих лиц наблюдение ведется медицинскими работниками путем обзвона по месту пребывания», - пояснил Диас Ахметшарип.

Также предусматривается изоляция на дому - домашний карантин с соблюдением всех требований по месту проживания в течение 14 дней со дня пересечения границы Республики Казахстан для лиц, прибывших из стран категории 1б, также за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов. Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование проводится путем обзвона. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется госпитализация.

В категорию 1б входят такие страны как Южная Корея, САР Гонконг (КНР), САР Макао (КНР), Тайвань (КНР), Япония, Италия.

Также предусмотрено наблюдение медицинским работником по месту проживания (пребывания) путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК для лиц, прибывших из стран категории 2.

Члены официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты и члены экипажей авиакомпаний, локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов из стран категории 1а) и 1б), подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона, как при категории 2. В эту категорию входят страны Франция, Германия, Таиланд, Азербайджан.

В третью категорию входят такие страны как ОАЭ, Испания, Малайзия, Ирак, Швейцария, Великобритания, Бахрейн, Кувейт, Сингапур, США.

«Для них (прибывших из этих стран - ред.) – только учет. То есть, при пересечении границы они сдают анкеты и мы ставим их на учет», - резюмировал Диас Ахметшарип.