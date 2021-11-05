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    О проектах «Серебряный возраст» и «Контракт поколений» рассказали в Минтруда РК

    5 Ноября 2021, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что предусматривают проекты «Серебряный возраст» и «Контракт поколений»? Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках нового национального проекта предусмотрена такая мера, как «Серебряный возраст». В нацпроекте отражено создание условий для развития предпринимательства, обеспечение трудовыми ресурсами и обучение. В рамках второй задачи – обеспечение трудовые ресурсами предусмотрена реализация проекта «Серебряный возраст». «Серебряный возраст» предусматривает, что, если до пенсионного возраста остается 5-6 лет, для них проведем обучение, субсидируем часть заработной платы, чтобы он мог закрепиться на этом рабочем месте и доработать до пенсионного возраста», - отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов.

    Проект «Контракт поколений» предусматривает закрепление наставника за молодым, недавно устроившимся на работу сотрудником.

    «Через год, когда наставник выходит на пенсию, на его месте закрепляется молодой сотрудник», - добавил Ержан Биржанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Занятость Общество Нацпроекты
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