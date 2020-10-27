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    О проектах по взаимодействию с общественностью рассказали в Антикоррупционной службе

    27 Октября 2020, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная политика направлена на снижение коррупционных рисков, а также повышение доверия населения к деятельности государственных органов. Об этом рассказал главный специалист управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Данияр Раимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционная политика – это организационные, административные и правовые меры, направленные на снижение коррупционных рисков, а также повышение доверия населения к деятельности государственных органов. В рамках данной политики осуществляется деятельность Антикоррупционной службы. Все меры направлены на снижение уровня коррупции. В свою очередь, осуществляется совершенствование данного законодательства. Как вы знаете, вступил в силу ряд норм, включенных в закон «О противодействии коррупции». Также внедрен Институт Антикоррупционной научной экспертизы проектов правовых документов. Уже сформирован пул экспертов», - рассказал Данияр Раимбаев в ходе круглого стола на тему «Коррупция – угроза национальной безопасности».

    На базе Агентства также реализуются проекты, направленные на открытость и прозрачность, обеспечения доступа к информации для населения: «Adaldyk Alany», «Adak Urpak», «Сапалы жол».

    «На площадке Агентства реализуются несколько проектов по взаимодействию с общественностью. Один из них - Специальная мониторинговая группа, куда могут быть приняты общественные деятели. Она функционирует как на государственном, так и на региональном уровне. Работа этой группы направлена на анализ, оценку антикоррупционных стратегий, в целом на осуществление Общественного контроля. Эти структуры существуют, можно в полной мере совместно реализовать мероприятия, направленные на снижение коррупционных фактов», - отметил спикер.

    Он также напомнил гражданам об ответственности, которая грозит за незаконное материальное вознаграждение.

    «Граждане могут не знать о мерах, предусмотренных законодательством. К примеру, за незаконное материальное вознаграждение есть административная и уголовная ответственность. В основном, ее различие в размере незаконного материального вознаграждения. Если меньше двух МРП, то человек несет административную ответственность. Если больше - уголовная ответственность. В рамках административной ответственности предусмотрен штраф в размере 200 МРП. Такие большие суммы предусмотрены законодательством. Это заставляет человека задуматься и не идти на такие правонарушения», - заключил Данияр Раимбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция
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