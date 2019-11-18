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    О продолжительности жизни в ЕС рассказали в Евростате

    18 Ноября 2019, 21:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Средняя продолжительность жизни мужчин в Европейском союзе составляет 78,1 года. Мужчины, как правило, живут на 5,4 года меньше, чем женщины в ЕС.

    Такие выводы содержатся в распространенном в понедельник исследовании статистической службы Евростат, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Евросоюзе автономное сообщество Мадрид и Лондон продемонстрировали самую высокую продолжительность жизни мужчин на уровне 82 лет в течение 2015-2017 годов. Далее шли регионы Италии и Великобритании.

    Напротив, самая низкая продолжительность жизни мужчин была зафиксирована в центральной и западной Литве (69,7 лет), за которыми следуют другие регионы, расположенные в странах Балтии, Болгарии, Венгрии и Румынии.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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