О продолжительности жизни в ЕС рассказали в Евростате

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Средняя продолжительность жизни мужчин в Европейском союзе составляет 78,1 года. Мужчины, как правило, живут на 5,4 года меньше, чем женщины в ЕС.

Такие выводы содержатся в распространенном в понедельник исследовании статистической службы Евростат, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Евросоюзе автономное сообщество Мадрид и Лондон продемонстрировали самую высокую продолжительность жизни мужчин на уровне 82 лет в течение 2015-2017 годов. Далее шли регионы Италии и Великобритании.

Напротив, самая низкая продолжительность жизни мужчин была зафиксирована в центральной и западной Литве (69,7 лет), за которыми следуют другие регионы, расположенные в странах Балтии, Болгарии, Венгрии и Румынии.